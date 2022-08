Informazione: rimossa una campagna fake Usa che attaccava Russia e Cina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Otto social network, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e Youtube, hanno cancellato dalle loro piattaforme una campagna per promuovere gli interessi economici americani all'estero attaccando quelli di Russia,Cina ed altri Paesi. E' la prima campagna fake del genere ad essere scoperta e rimossa,come sottolinea il Washington Post citando un rapporto di ricercatori dell'Osservatorio internet di Sandford e la società di ricerca Graphika. Gli account spesso si spaccia- vano per media o persone inesistenti, postando contenuti in almeno 7 lingue. - (PRIMAPRESS)