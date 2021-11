Informazione politica: Matteo Renzi annuncia la nascita sul web di radioleopolda dal 12 gennaio

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, avrà un radio che sarà il punto di incontro e confronto della politica dei parlamentari renziani. Ad annunciare la nascita della web radio è stato lo stesso Renzi dal palco della Leopolda. Si chiamerà radioleopolda ( www.radioleopolda.it ) e sarà on air dal 12 gennaio prossimo. "Diventerà l'occasione in cui i parlamentari,i circoli, i consiglieri regionali potranno avere le dirette, visto che non abbiamo mai spazio per far sentire la nostra voce". Sul M5S, Renzi osserva: "L'atteggiamento di Conte è un po' strano: prima fa le domande, poi ha paura che l'altro gli risponda. Va capito, è talmente in crisi con Di Maio che gli sta facendo le scarpe, che ormai l'ex premier vede fantasmi dappertutto",ha aggiunto Renzi. - (PRIMAPRESS)