Informazione: il 15 settembre in uscita "Domani" il giornale di Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pronta al via la nuova testata giornalistica di Carlo De Benedetti che sarà diretta da Stefano Feltri. Partirà con una massiccia campagna promozionale che opererà per il posizionamento di “Domani“ media che si basa sul concept ‘Domani. Indipendente, perché anche tu lo sia.’ “Con questo statement”, spiega una nota l’agenzia che cura la campagna “’m not a robot, “il nuovo quotidiano nazionale si posiziona come volontà di espressione del libero pensiero, non soggetto ad alcun possibile condizionamento di parte, sia essa politica o economica, con l’occhio critico nei confronti di tutti i poteri. Un quotidiano nazionale rivolto ad un pubblico interessato alla politica e non alla rissa politica. Un progetto indipendente che mira a ridurre le disuguaglianze, dando voce a chi non si sente rappresentato e dalla parte di chi, nel contesto sociale, ha meno. Un giornale in grado di interpretare, aggregare e sostenere le spinte per una Italia diversa e migliore”. Il giornale esce il 15 settembre. - (PRIMAPRESS)