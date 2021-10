Informazione e social: la “Verità” di Trump in una nuova piattaforma contro i Big Tech

(PRIMAPRESS) - USA - L'ex presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annucniato il lancio di una nuova piattaforma social che si chiamerà Truth, "Verità". Di proprietà della Trump media and tecnolgy group (Tmtg),dovrebbe vedere la luce il prossimo mese. "Ho creato Truth social per combattere la tirannia di Big Tech(...). Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter,mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile!", scrive Trump, che è stato bandito temporaneamente da Twitter e da Facebook. - (PRIMAPRESS)