Informazione: è iniziato da questa mattina lo sciopero di 48 ore dell'Ansa contro il piano editoriale dell'azienda

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ già iniziato questa mattina lo sciopero di 48 ore indetto dall’Ansa, contro il piano editoriale proposto dall’azienda.

L’agenzia ha diffuso un comunicato dell’assemblea dei giornalisti in cui dichiara “irricevibile” il piano prospettato dall’azienda per recuperare gli ipotizzati minori ricavi legati all’emergenza sanitaria Covid-19.

“Le misure avanzate - si legge nel comunicato - comprometterebbero gravemente la capacità dell’ANSA di assicurare un notiziario qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze del Paese in un momento in cui il ruolo dell’informazione è quanto mai essenziale”.

La redazione negli ultimi 15 anni ha subito progressivi tagli di organico ed ora con il lockdown i giornalisti stanno operando in telelavoro ma con pochi mezzi tecnici a disposizione.

“I giornalisti dell’Ansa - si legge ancora nel documento dell’assemblea - chiedono all’azienda un piano industriale e rivolgono un appello al Governo, al Parlamento, alla società civile e a tutte le forze democratiche, con cui proseguiranno un serrato confronto, perché facciano sentire la loro voce affinché si impediscano scelte che metterebbero a rischio uno dei principali pilastri del sistema informativo nazionale”. - (PRIMAPRESS)