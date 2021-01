Informazione, domani Titolo V su Rai3 mette sotto la lente la crisi di governo che si è aperta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come sarà risolta la crisi aperta nel nostro Paese. L’Italia è in una tempesta perfetta tra crisi politica, crisi economica e crisi sanitaria. A Titolo V domani, venerdì 15 gennaio alle 21.20 su Rai3, Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarietti ne discuteranno con alcuni dei protagonisti delle cronache degli ultimi giorni come Matteo Renzi, Matteo Salvini, i Ministri della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa.Dagli studi Rai di Napoli e Milano gli approfondimenti di Titolo V saranno dedicati alle incertezze dell’esito della crisi di governo, le ricadute su ricoveri, le cartelle esattoriali, la cassaintegrazione. E ancora, la pandemia che incalza, l’avvio della campagna vaccinale: quando usciremo dal tunnel? Chi e come gestirà le emergenze? E poi, il deposito unico delle scorie nucleari, con le reazioni di comuni e regioni davanti all’elenco dei siti pubblicato.

Alla satira di Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber ed altri personaggi è affidato il compito di regalare uno sguardo irriverente su attualità e politicacon il suo “Titolo V e mezzo”, mentre oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, interverranno: l’economista Carlo Cottarelli, il direttore generale di Aifa Nicola Magrini, il presidente della fondazione Symbola Ermete Realacci, il geologo e conduttore Rai Mario Tozzi, il direttore di Rai Giornale Radio e Radio Uno Simona Sala, il fiscalista Gianluca Tampone, Ferruccio De Bortoli del Corriere della Sera, e i giornalisti Claudio Brachino e Carlo Puca. - (PRIMAPRESS)