Informazione: Daniele Macheda è il nuovo Segretario del sindacato della Rai (Usigrai)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Daniele Macheda è il nuovo segretario dell'Usigrai. Lo hanno deciso i delegati al XVI Congresso dei giornalisti del servizio pubblico riuniti a San Donato Milanese dall'8 al 10 novembre 2021. Nato a Reggio Calabria, 59 anni, in Rai dal 1987, caposervizio alla cronaca di RaiNews, Macheda succede a Vittorio di Trapani, che ha guidato per tre mandati l'Unione sindacale giornalisti Rai. Al nuovo segretario sono andate le preferenze di 167 dei 218 i delegati votanti.

Il nuovo Esecutivo è composto – oltre che dal Macheda – da: Alberto Ambrogi, Incoronata Boccia, Giovanna Bonardi, Gabriella Capparelli, Rosario Carello, Antonio Gnoni, Marco Malvestio, Sonia Oranges, Monica Pietrangeli, Claudia Pregno.

In tutto sei donne e cinque uomini: nove rappresentanti della lista UsigraInsieme (che ha raccolto 170 preferenze), uno della lista Pluralismo e Libertà (28 voti) e uno di Noi giornalisti Rai (19).

Rinnovate anche la commissione Garanti, la commissione Sindacale-Paritetica, la commissione Contratto, la Commissione Pari Opportunità, il Coordinamento dei Cdr della Tgr. Rappresentante delle redazioni delle minoranze linguistiche è stato eletto Mateo Taibon.



«Un sindacato libero e coraggioso è il sindacato in cui mi riconosco. Un sindacato senza valori è un sindacato senza futuro», ha evidenziato, Macheda. Su sua proposta l'Esecutivo ha nominato Vincenzo Frenda nella squadra dei diretti collaboratori del segretario con delega al "pluralismo dell’informazione del servizio pubblico". - (PRIMAPRESS)