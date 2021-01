Informazione: al via un ciclo di reportage di Primapress e Cinitalia sulle microimprese dell'eccellenza italiana

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’agricoltura idroponica, una tecnica di coltivazione degli ortaggi “fuori dal suolo” è il primo di un ciclo di servizi giornalistici realizzati da Primapress ( primapress.it ) in collaborazione con Cinitalia ( china-italy.com ), la Camera di Commercio Italo-Cinese per esplorare i campi d’innovazione di piccole e medie imprese nei settori dell’agricoltura, dell’agroalimentare d’eccellenza, dell’Hi-Tech, della moda e del turismo ma anche di creative realtà imprenditoriali inclusive e sostenibili.Con l’idroponica si lancia la sfida all’agricoltura tradizionale con l’obiettivo di limitare il consumo di acqua che vedrà il nostro pianeta sempre più caratterizzato da una carenza di risorse idriche come prevede un rapporto della FAO. Inoltre è l’assenza di fitofarmaci in questa tecnica di agricoltura resiliente che proietta le coltivazioni agricole in una dimensione di reale sostenibilità ambientale.Ogni venerdi sulla web tv di Primapress sarà possibile esplorare il mondo imprenditoriale che difficilmente fa notizia ma che costituisce l'asse portante dell'economia italiana.Guarda il video nella web tv. - (PRIMAPRESS)