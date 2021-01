Il New York Times online compie 25 anni con un bilancio che supera l'edizione cartacea

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’informazione digitale vince, con i 25 anni del Il New York Times online che saranno celebrati domani 22 gennaio, la grande sfida con la carta. Quando nacque nel 1996 l’edizione sul web molti degli stessi giornalisti dello storico giornale americano, avevano storto il naso sul futuro economico del new media. Del resto forse gli stessi editori non ci avevano scommesso molto perché proprio quando fu annunciata l’uscita dell’online, avvenne in modo molto sommesso con un un “pezzo” a tre colonne in basso a pagina 7. Ma il secolo che cambia ha fatto il suo corso e il New York Times digitale ha chiuso il 2020 con un bilancio che ha superato la versione cartacea. Nel trimestre che si era chiuso in giugno il quotidiano della famiglia Sulzberger aveva aggiunto 669 mila nuovi abbonamenti online, tra 176 mila dei quali ad altri prodotti digitali che non siano le news tra cui ricette di cucina, cruciverba e audio. - (PRIMAPRESS)