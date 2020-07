Il Garante della Concorrenza mette sotto osservazione Poltronesofà per pubblicità ingannevole

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le campagne promozionali di Poltrenosofà sono entrate nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza. L’azienda bolognese avrebbe diffuso messaggi ingannevoli. “Tramite spot televisivi e sul sito internet - si legge nella nota dell’autorità - si reclamizzano le promozioni “Doppi saldi, doppi risparmi, sconti 50% …..” prospettando di fatto condizioni molto vantaggiose in modo da indurre il consumatore a visitare il punto vendita per scoprire poi che l’acquisto comporta condizioni più onerose di quelle pubblicizzate. Infine - si legge ancora nella nota - si ricaverebbe l’erronea convinzione che sia necessario affrettarsi nell’acquisto per beneficiare della promozione”. - (PRIMAPRESS)