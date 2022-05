Hackerata la piattaforma russa RuTube, il media di Gazprom. Forse fuga di password

(PRIMAPRESS) - MOSCA - A seguito di un grave cyber attacco avvenuto durante la Giornata della Vittoria he si è svolta ieri 9 maggio nella Piazza Rossa di Mosca, la piattaforma di video sharing russa, "Rutube", è stata bloccata. La pagina ufficiale Telegram di RuTube ha pubblicato diversi post dopo che il sito è stato hackerato, affermando che la loro "squadra sta lavorando da più di 15 ore per ripristinare la piattaforma. Gli specialisti stanno lavorando per risolvere il problema, compresi i partner tecnologici della piattaforma. Il colpo assestato a RuTube ha frastornato il management della piattaforma e gli investitori che non si spiegano come un sistema iperprotetto possa essere stato violato. Secondo le prime ipotesi investigative l'attacco è stato possibile a causa di una diffusione dei codici di accesso ventilando, così, la presenza di una talpa. Rutube fa parte dei beni digitali di Gazprom-Media, la più grande holding mediatica russa, fondata nel 2000 come una sussidiaria della Gazprom. - (PRIMAPRESS)