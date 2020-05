Giornata della Libertà di Stampa: Casellati e Martella "Valore irrinunciabile della democrazia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 3 maggio, la Giornata mondiale della libertà di Stampa, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare la libertà di parola sancita dall'Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e celebrare l'anniversario della Dichiarazione di Windhoek , un documento sull'importanza fondamentale dei principi in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell’indipendenza dei media promulgato dai giornalisti africano a Windhoek nel 1991.“Nella Giornata della libertà di stampa, vorrei sottolineare il valore irrinunciabile di un sistema di informazione libero e pluralistico che va promosso e tutelato. La libertà di stampa è e sarà sempre sinonimo di democrazia e di progresso. Questa emergenza lo conferma una volta di più. Cronisti e operatori hanno avuto un ruolo fondamentale per veicolare comunicazioni sui rischi, sulle misure di prevenzione e sulle regole adottate dalle istituzioni. Con loro, gli italiani, chiusi nelle case, sono rimasti meno soli, perché in un momento di grande restrizione ci hanno aperto una finestra sull'Italia e sul mondo". Ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della XXVII Giornata mondiale della libertà di stampa. Una dichiarazione a cui si unisce quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria,, Andrea Martella : “E’ l'occasione per ribadire un impegno, istituzionale e civile, a difesa di una stampa indipendente e pluralista: perché la libertà d'informazione è la pietra angolare su cui poggia ogni democrazia". A dirlo il Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei Ministri con delega all'Informazione ed Editoria,Andrea Martella, in occasione dell'appuntamento istituito 27 anni fa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Martella ricorda innanzitutto "i giornalisti che hanno perso la vita facendo il proprio lavoro e quanti, in alcuni Paesi, vengono minacciati o imprigionati per aver rivelato con il loro lavoro verità non gradite. Si tratta di un fenomeno che non trova sosta nemmeno in tempo di emergenza sanitaria, una fase senza precedenti nella quale è ancora più essenziale, per l'assunzione di comportamenti responsabili dei cittadini, il lavoro chi informa in modo imparziale e affidabile". Secondo il Sottosegretario "la stampa libera e autorevole è e sarà un'arma decisiva per sperare di vincere la sfida del virus. Il Governo ne è consapevole. Vanno lette in questa direzione sia la scelta di garantire piena attività a tutta la filiera editoriale, sia quella di riattivare il Centro di coordinamento dell'attività di analisi e scambio di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti”. - (PRIMAPRESS)