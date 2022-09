Giornalismo: la 62ª edizione del Premiolino a Milano assegna i riconoscimenti ai cronisti di guerra

(PRIMAPRESS) - MILANO - Saranno consegnati lunedì 12 settembre 2022, nel giardino della Triennale di Milano, i riconoscimenti della 62ª edizione de “Il Premiolino” di giornalismo. I vincitori dell’edizione 2022 sono:(Piazza Pulita – La7),(Rai 3),(Rizzoli Editori - Oggi),(Il Post),(Corriere della Sera),(Financial Times),(Speciale TgLa7). Ilè stato assegnato dalla Giuria a(Rai 3).Il longevo premio, tra i più prestigiosi in ambito giornalistico, nacque con il sostegno degli industriali Piero e Giansandro Bassetti e per iniziativa di un gruppo di inviati milanesi, tra cui Vergani, Monelli, Barzini, Montanelli, Emanuelli ed Enzo Biagi, che ne fu il primo presidente. Nell’Albo d’Oro, accanto a firme illustri come quelle di Giorgio Bocca, Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Alberto Ronchey, Eugenio Scalfari, Piero Angela e il Cardinale Carlo Maria Martini sono presenti soprattutto giovani giornalisti all’inizio della loro carriera premiati per professionalità, coraggio e indipendenza.Dal 2019 Il Premiolino conta sulla partnership di BMW Italia. E’ stato così istituito ilche viene destinato a un giornalista, blogger o comunicatore che si sia distinto per la realizzazione di articoli o servizi sui temi connessi all’inclusione sociale che BMW Italia promuove attraverso il progetto SpecialMente ( www.specialmente.bmw.it ). - (PRIMAPRESS)