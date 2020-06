Esternazioni di Vittorio Feltri: l'Ordine dei Giornalisti chiede la sua cancellazione dall'albo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le tante esternazioni di Vittorio Feltri che si declinano in una vasta gamma che va dal “ca…me ne fotte degli immigrati” alle battute su Conte, Pierluigi Diaco e il suo cane per finire a Caterina Balivo, sono arrivate ad un epilogo almeno per quanto riguarda la sua appartenenza all’Ordine dei Giornalisti. “La richiesta di dimissioni di Vittorio Feltri dall’Ordine dei Giornalisti è stata presentata al consiglio dell’Ordine della Lombardia - Si legge in una nota dell’OdG a firma del presidente Carlo Verna - Avremmo preferito accompagnarlo su una strada di maggior attenzione alle norme della professione. Oltre alle numerose azioni disciplinari in corso nei suoi confronti, recentemente il Consiglio dell’ordine ha dato mandato legale per valutare un eventuale danno di immagine all’intera categoria causato da alcune sue ripetute e circostanziate esternazioni. Una volta al di fuori della categoria Feltri potrà tranquillamente continuare ad esprimere liberamente le sue opinioni come prevede l’Articolo 21 della Costituzione - scrive ancora Verna - E’ ovvio che la responsabilità di quello che scriverà si sposta sui direttori responsabili delle testate che lo ospiteranno; come avviene per i tantissimi non giornalisti che ogni giorno, sulla carta stampata o in tv, esprimono liberamente le proprie idee.” - (PRIMAPRESS)