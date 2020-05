E' morto il giornalista Giulietto Chiesa

(PRIMAPRESS) - ROMA - A dare la notizia è stato uno dei suoi amici più cari, il vignettista Vauro con un post su Facebook: «Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E' morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei». Giornalista di grande esperienza fu anche un politico, fu dirigente del PCI e amico di Gorbaciov. Chiesa fu a lungo corrispondente da Mosca prima per l'Unità e poi per La Stampa. Nel 2004 venne eletto al Parlamento europeo. Da giovane si fece notare per l'irriverenza nel raccontare la vita quotidiana nell'Urss, tanto che l'agenzia sovietica Tass ne chiese la rimozione, che Enrico Berlinguer rifiutò seccamente. Negli ultimi anni dirigeva un web tv, "Pandora Tv" con la quale aveva in esclusiva filmati provenienti soprattutto dalla Russia con cui aveva mantenuto ottimi rapporti. «Ci siamo confrontati spesso in questi anni, anche se diversi su tante cose, era bello ascoltare il suo pensiero, costruito in anni diversi dai miei. Sono vicina alla famiglia. Ci mancherà». Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ricorda Giulietto Chiesa - (PRIMAPRESS)