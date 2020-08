Dopo l’arresto di Jmmy Lai a Hong Kong il suo giornale Apple Daily fa il tutto esaurito in edicola

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - La solidarietà all’arresto dell’editore di Hong Kong, Jmmy Lay arrestato dalla polizia per effetto della legge introdotta dal governo di Pechino sulla sicurezza nazionale che impedisce forme di protesta, arriva anche in borsa. I titoli della sua casa editrice Next Digital, la holding di Jimmy Lai, impegnata in campagne pro-democrazia volano al +520%. Non è solo la solidarietà di editori internazionali a far crescere il titolo ma sono i suoi stessi lettori che hanno comprato azioni del newspaper Apple Daily che oggi è andato esaurito in tutte le edicole di Hong Kong con la tiratura che è schizzata a 550.000 copie contro le abituali 70.000. - (PRIMAPRESS)