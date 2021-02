Diritto d'autore: la guerra del governo australiano contro Facebook che oscura le news

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Il tema del rimborso agli editori per l’utilizzo delle news sui social, sarà un nodo da sciogliere nel mondo. Nei mesi scorsi i socialnetwork si erano opposti alla legge che prevede il pagamento. Ma ora la battaglia è stata aperta da Facebook Australia dove la piattaforma dall’oggi al domani ha bloccato la condivisione dei siti di notizie: da quelli di cronaca a quelli di servizio come il rapporto Covid, meteo o gli incendi. Facebook Australia non intende pagare e questo ha irritato profondamente il governo che ha annunciato misure adeguate. Sta andando diversamente per Google che, invece, ha in corso contatti con la governance australiana per trovare un accordo. La legge sul diritto d’autore per i contenuti non è stata ancora approvata in Australia ma sarebbe arrivata da qui a poco perché si è fatta sempre più pressante la richiesta degli editori che vedono prese le loro notizie che vengono capitalizzate dai social prendendo pubblicità. - (PRIMAPRESS)