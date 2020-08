Demoskopika: il Tourism Reputation Index 2020 mette sul podio Trentino, Sicilia e Toscana che scalza il Lazio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Qual è la regione italiana più attraente per il turismo? Il Trentino si riconferma, secondo un’indagine della società di analisi Demoskopica, al primo posto del rapporto Regional Tourism Reputation Index 2020. I dati raccolti secondo indicatori tradizionali: social appeal, popolarità, fiducia e tendenze di ciascuna destinazione turistica, reputazione del sistema di accoglienza e infine destinazione preferite. Nella ricerca sono state elaborate informazioni provenienti da oltre 40 milioni di recensioni e ben 533 mila strutture ricettive osservate. Obiettivo principale della ricerca – si legge nello studio di Demoskopika - è quello di fornire alcune utili indicazioni circa il livello di reputazione del sistema turistico regionale, mediante l’osservazione delle direzioni che qualificano alcuni indicatori, ritenuti “sensibili”, quali la visibilità e l’interesse dei portali turistici istituzionali regionali e il loro social appeal presso gli stakeholder, la popolarità, la fiducia e le tendenze di ciascuna destinazione turistica regionale nel complesso e, infine, la reputazione del sistema ricettivo. Pertanto, è stato creato uno stimatore ad hoc, il Regional Tourism Reputation Index (Rtr), in grado di prospettare e valutare gli andamenti aggiornati degli orientamenti, dei comportamenti e delle richieste di informazioni online da parte degli utenti del web, turisti potenziali e reali. Dunque se è ancora il Trentino -Alto Adige a meritare lo scettro di di regione più attraente per il turismo, a conquistare la seconda posizione nel ranking generale, è la Sicilia che, con 110,9 punti, seguita dalla Toscana con ben 109,2 punti totalizzati. Un ingresso nel medagliere di Demoskopika ottenuto prioritariamente per aver scalzato il Lazio nella graduatoria del sistema ricettivo più “apprezzato” del Belpaese. Perfomance, quest’ultima, generata dalla media dei punteggi delle graduatorie parziali emerse dai siti di ranking utilizzati e, cioè, con il maggior numero di recensioni totalizzate e di valutazioni positive sul totale delle strutture rilevate. Alla Sardegna, infine, con 100,8 punti, spetta il primato della destinazione regionale con la migliore perfomance rispetto al 2019 meritando un balzo in avanti di ben 9 posizioni nel Regional Tourism Reputation Index: per lei la sesta posizione rispetto alla 18esima dell’anno precedente. A condizionare positivamente la scalata, l’andamento crescente, nell’arco temporale individuato, sia del volume di offerta online che della popolarità web di cui gode la destinazione isolana. - (PRIMAPRESS)