Dalla radio ai social: il nuovo programma di Marco Baldini per "misurare la temperatura del paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il conduttore radiofonico Marco Baldini irrompe nei canali Facebook e Instagram con un nuovo programma social che lo vedrà in collegamento con personaggi del web, dello spettacolo, con persone comuni e con inviati speciali per raccontare quanto succede in giro per l’Italia. Da Viva Radio Deejay a Viva Radio Due, con una carriera lunghissima di oltre 30 anni, Marco Baldini continua a intrattenere e questa volta lo fa usando un format nuovo che gode della sua popolarità sui social e della sua grande capacità comunicativa.«Avvicinarsi alla gente, sentire cosa ha da dire e quali sono i temi più caldi del momento, è questo il cuore del programma e per realizzarlo è necessario tornare in strada divertendosi».A partire dal 15 luglio dalle 18 alle 18.40, per tre volte alla settimana, Baldini sarà in compagnia di ospiti, alcuni in studio e altri altri connessi via social da alcune delle principali città italiane, per misurare il termometro sociale del momento.Il titolo del programma varierà in ogni puntata e saranno proprio gli utenti a sceglierlo insieme al conduttore in base a quanto affrontato durante i 40 minuti di trasmissione. Tra gli inviati speciali, solo per citarne alcuni, ci saranno: Doctor Vintage, musicista, cantante e speaker radiofonico che ogni volta porterà in diretta un ospite degli anni 70, 80, 90, Peppe Coco, ex Trio d’Italia, anche lui speaker radiofonico, comico e ospite affermato a Made in Sud; Gianluca Foresi, umorista, scrittore e autore e Beppe Fischietto in collegamento da Palermo.Le parole d’ordine del programma social - come dice lo stesso autore saranno “divertire e raccontare per misurare la temperatura del Paese”. - (PRIMAPRESS)