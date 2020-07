Dalla carta al digitale per 'O, The Oprah Magazine della regina dell'informazione Winfrey

(PRIMAPRESS) - NEW YOK - A vent’anni dalla sua prima pubblicazione il mensile di Oprah Winfrey dice addio all’edizione cartacea del suo mensile ‘O, The Oprah Magazine’, che da dicembre non sarà più stampata.

“Stiamo pensando al futuro in un momento che abbiamo raggiunto un pubblico online di 8 milioni di lettori. Investiremo in una nuova piattaforma video e social ampliando la propria voce e visione con contenuti video e social”.

La rivista, inaugurata dal volto televisivo più conosciuto negli States nel 2010 affiancata dalla versione digitale, negli ultimi sei mesi del 2019 aveva una diffusione mensile di 2,3 milioni di copie, secondo Alliance for Audited Media. La società, che non ha chiarito i motivi della scelta, ha subìto un cambio alla guida della divisione magazines dopo le brusche dimissioni del presidente Troy Young, accusato in un articolo pubblicato sul New York Times di atteggiamento inappropriato sul posto di lavoro, con riferimenti anche a comportamenti sessisti. Debi Chirichella, vicepresidente esecutivo e chief financial officer, è stato nominato presidente ad interim di Hearst Magazines. - (PRIMAPRESS)