Washington: Trump sospende l'immigrazione per il coronavirus. Biden lo attacca sulle misure tardive adottate

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Donald Trump ha annunciato su Twitter che firmerà un decreto per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti. La decisione, spiega il presidente americano, è motivata "dall'attacco del nemico invisibile" del coronavirus. "Dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro grande Paese", ha aggiunto Trump.

Intanto non si placano le polemiche sulla gestione dell’epidemia negli Usa: “Trump ha fallito e questo sta costando enormemente all'America": è quanto afferma l'ex vicepresidente Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, secondo cui per Trump "è finito il tempo delle scuse". "E' chiaro che il presidente non ha interesse a risolvere il problema e salvare vite umane,con gli Usa che sono i primi nel mondo per decessi e casi di contagio e che contano già 22 milioni di americani che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione",ha detto Biden. - (PRIMAPRESS)