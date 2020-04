Veneto: Zaia apre alla ripresa graduale di alcune attività "In modo razionale e prudente"

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - L’industria e le imprese premono alle porte del Governo e delle Regioni per una riapertura delle attività in tempi brevi. Il Veneto non se lo fa ripetere due volte anche perché il neo-presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si è già espresso senza mezzi termini sulla riapertura e la Banca d’Italia ha fatto i conti su quanto costa ogni giorno il lockdown.

“Il 4 maggio si può aprire con le regole e con le garanzie scientifiche:se si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato". Così il presidente della Regione Veneto, Zaia, sulla fase 2 della ripartenza. L'idea è quella "di un ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime", in un'ottica, comunque, "di messa in sicurezza", a partire dalle mascherine. Con il virus "dovremo conviverci", sottolinea Zaia. - (PRIMAPRESS)