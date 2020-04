USA: sono 10.986 le persone decedute per coronavirus. La cattedrale di NYC ospiterà le tende mediche

(PRIMAPRESS) - USA - Sono 10.986 le persone decedute a causa del coronavirus negli Stati Uniti. Solo nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.150. Il numero complessivo dei morti è peggiore solo in Italia(16.523) e in Spagna (13.341). Sempre negli Usa, i casi di contagio accertati sono saliti a 368.000, di cui 130.000 nel solo Stato di New York,epicentro americano della pandemia,dove si sono registrati 4.750 morti. La cattedrale di New York ospiterà tende mediche a clima controllato. - (PRIMAPRESS)