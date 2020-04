Usa: sale a 53.511 il bilancio delle vittime da coronavirus ma il numero dei contagiati sembra perdere l'accelerazione

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Sono stati 2.494 nelle ultime 24 ore i morti per il coronavirus negli Stati Uniti, contro i 1.258 del giorno prima. Il bilancio delle vittime nel Paese sale complessivamente a 53.511, con 936.293 casi di contagio. E'quanto emerge dagli ultimi dati della John Hopkins University.Il dato di ieri era stato il più basso delle ultime tre settimane lasciando sperare in una inversione di tendenza, smentita però nelle successive 24 ore. - (PRIMAPRESS)