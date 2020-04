Usa: Fauci conferma l'uso del remdesivir per il trattamento del Covid-19. Sperimentazione già avviata anche in Italia

(PRIMAPRESS) - USA - Il remdesivir, il farmaco antivirale che è entrato a far parte di alcune sperimentazioni internazionali, compresa l’Italia, tenderebbe a ridurre il tasso di mortalità dei contagiati dal virus. A confermarlo è il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, interpellato nello Studio Ovale durante un incontro con il presidente Trump. Fauci, che non si è mai piegato ad assecondare il presidente Usa con risposte senza scientificità, ha confermato le affermazioni prodotte dalla casa farmaceutica Gilead che produce l'antivirale. Fauci ha sottolineando che i pazienti trattati, nel 31% dei casi si sono ripresi velocemente. La Food and Drug Amministration (Fda), potrebbe approvare, entro la prossima settimana, l'uso del farmaco come terapia anti coronavirus. In Italia era stata anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ad autorizzare i test per il trattamento del Covid-19. - (PRIMAPRESS)