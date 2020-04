UE: fissati i criteri per la revoca graduale delle restrizioni per il coronavirus

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri possano valutare se sia il momento di allentare le restrizioni per il coronavirus, raccomandando un "revoca graduale". In una bozza inviata ai Paesi Ue, si raccomanda una ripresa delle attività economiche e sociali,minimizzando i rischi sulla salute dei cittadini.Si sottolinea che l'azione richiede "un approccio ben coordinato". Qualsiasi allentamento porterà "inevitabilmente" a nuovi casi, perciò occorre monitoraggio costante e prontezza di nuove misure. - (PRIMAPRESS)