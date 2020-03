UE: domani 17 marzo vertice leader in videoconferenza con Charles Michel. Ancora ferma la task force coronavirus annunciata da von der Leyen

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - E’ convocato per domani 17 marzo un vertice straordinario dei leader UE che sarà presieduto dal presidente del Consiglio Charles Michel. La riunione si svolgerà in videoconferenza e servirà, come ha scritto il presidente in un twitter "per aggiornarci sulle azioni relative a Covid-19". "E' fondamentale -ha aggiunto. contenere la diffusione del virus, fornire equipaggiamento medico sufficiente, potenziare la ricerca e limitare le conseguenze economiche”.

Al momento, invece, non vi sono ancora segnali da parte della task force che era stata annunciata il 2 marzo scorso da Ursula von del Leyen e di cui fanno parte il Commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni ed i commissari Janez Lenaric (Gestione Crisi), Ylva Johansson (Affari Interni), Aldina Valean (Trasporti) e Stella Kyriakides (Salute). - (PRIMAPRESS)