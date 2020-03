Sono 7.714 le domande sinora pervenute per la call di infermieri richiesti per la task force della Protezione Civile

(PRIMAPRESS) - ROMA - La call per reclutare 500 infermieri richiesti dalla Protezione Civile con un bando che scadrà alle 20 di questa sera 28 marzo, ha raggiunto già le 7.714 domande. Lo ha detto nella conferenza stampa per l’aggiornamento dei dati sulla diffusione del coronavirus, il responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli che è rientrato dopo qualche giorno che aveva accusato una lieve stato febbrile ma risultato negativo al doppio test del Covid-19. Il numero delle domande è molto simile a quello ottenuto con la call per la task force dei medici che sono già diventati operativi.

Gli infermieri parteciperanno all’unità tecnico infermieristica con rimborso delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Le Regioni come previsto dal bando, provvederanno alla sistemazione alloggiativa. - (PRIMAPRESS)