Scuola: si va verso una nuova proroga. Azzolina (Istruzione): "Gli esami di Stato dovranno tener conto del momento difficile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La morsa dei contagi non accenna ad allentarsi e si profila una nuova proroga per la chiusura delle scuole. “Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3/4 ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità" ha detto la ministra dell'Istruzione. "Non è possibile dare un'altra data per l'apertura" delle scuole, "tutto dipende dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza", ha aggiunto. "Gli esami di Stato saranno seri ma indubbiamente dovranno tenere in considerazione il momento difficilissimo". - (PRIMAPRESS)