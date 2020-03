Sassari: forse un'inadempienza dei virologi dietro la chiusura dell'intero reparto di cardiologia di Sassari

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Le due facce della sanità durante l’emergenza da coronavirus. Nel capoluogo sardo di Sassari mentre si registrano già 52 casi accertati di positivi al virus, ieri è stato chiuso l’intero reparto di cardiologia. Il provvedimento è stato preso dopo che uno dei pazienti anziani ricoverati dal 28 febbraio era risultato anch’esso positivo. Ieri è stato liberato tutto il reparto per una bonifica e per sottoporre gli altri ammalati al test e ad una quarantena forzata. Ora è bufera sull’Ospedale Santissima Annunziata perché dal reparto di cardiologia appena chiuso, arriva l’accusa che era stata segnalata ai virologi della possibilità che quel paziente potesse presentare diversi sintomi riconducibili al coronavirus. Richiesta inascoltata fino all’epilogo di ieri che inevitabilmente pone la sanità pubblica su diversi livelli di risposta una una situazione complessa come questa dove non è permesso trascurare nessun elemento. - (PRIMAPRESS)