Roma: Raggi firma chiusura di parchi e ville

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche a Roma parchi e ville da oggi resteranno chiusi al pubblico. La sindaca Virginia Raggi ha infatti firmato il provvedimento di chiusura per «contenere l'emergenza sanitaria ed evitare ogni possibile occasione di concentrazione di persone». L'ordinanza è valida fino al 25 marzo e sono escluse aree e parchi non recintati, come Villa Borghese, dove però sin da questa mattina verranno aumentati i controlli della polizia locale per evitare gli assembramenti e verificare il rispetto delle disposizioni del DPCM dell'11 marzo. - (PRIMAPRESS)