Roma: la sindaca Raggi chiede alla Regione Lazio i tamponi per le centinaia di homeless alle stazioni Tiburtina e Termini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le centinaia di homeless che si radunano a sera nei pressi delle stazioni Tiburtina e Termini a Roma, possono rivelarsi un pericoloso focolaio di coronavirus. Lo scrive la sindaca Virginia Raggi al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “La Regione Lazio faccia subito i tamponi ai tanti senza fissa dimora. Bisogna tutelare i cittadini". La nota è stata inviata anche al ministro Lamorgese, al prefetto Pantalone e al capo della Protezione Civile, Borrelli.

"Se queste persone sono positive al Covid-19 bisognerà organizzare eventualmente il successivo isolamento, così come prevede il protocollo della Regione Lazio che ha convenzionato alcune strutture per l'emergenza coronavirus". Questi controlli, inoltre, sottolinea la prima cittadina, "eviterebbero possibili deplorevoli fenomeni di razzismo". Gli operatori di Roma Capitale - viene sottolineato - "dotati dei dispositivi di sicurezza, già da settimane offrono assistenza a queste persone, dando loro pasti e beni di sostentamento ma bisogna tutelare il loro operato proprio monitorando le persone a cui rivolgono le loro attenzioni”.

La sindaca Raggi, intanto, sempre nella politica di contenimento della diffusione del virus, ha rinnovato le ordinanze di traffico limitato nel centro storico ed ha sospeso il pagamento della sosta tariffaria in tutto il territorio capitolino.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le aziende Atac e Roma Tpl manterranno i livelli di servizio adeguati sulle linee di superficie che consentono collegamenti con le strutture sanitarie e ospedaliere e con le realtà produttive in servizio. Fino al 13 aprile 2020, inoltre, restano chiusi al pubblico anche parchi, ville e aree gioco, a seguito delle decisioni del Dpcm del 1 aprile 2020. - (PRIMAPRESS)