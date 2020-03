Roma: l’Istituto Spallanzani potenzia i posti letto in terapia intensiva. Sono 99 i ricoverati, 15 in respirazione assistita

(PRIMAPRESS) - ROMA -Il bollettino medico dell’Istituto Spallanzani ha aggiornato i suoi dati relativamente ai pazienti Covid-19: positivi sono 99 in totale, 15 di questi necessitano di supporto respiratorio.Il quadro clinico per alcuni è stabile o in netto miglioramento".Così il bollettino medico dello Spallanzani. I pazienti "in osservazione sono 11", dimessi 305. L'Istituto comunica che "sta provvedendo a potenziare il numero di posti letto in terapia intensiva". I posti ad ora disponibili in terapia intensiva sono 19. - (PRIMAPRESS)