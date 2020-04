Roma: è morto per il Covid-19 Giorgio Guastamacchia (52), il commissario della scorta del premier Conte

(PRIMAPRESS) - ROMA - È morto al policlinico Tor Vergata, in seguito alle complicazioni di una polmonite da coronavirus, Giorgio Guastamacchia, 52anni, sostituto commissario della Polizia che aveva fatto parte della scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il poliziotto si era ammalato a metà marzo. Lascia due figli e la moglie. Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha espresso sentimenti di "cordoglio e di vicinanza ai familiari attorno ai quali si stringe la grande famiglia della Polizia di Stato". Nelle settimane precedenti il suo ricovero non aveva avuto contatti diretti con Conte, né aveva viaggiato sull'auto del premier. "Ricordo Giorgio Guastamacchia, poliziotto esemplare, vittima del Covid-19 e mi unisco al dolore della sua famiglia e dei colleghi del sevizio scorte". Lo scrive in un tweet il commissario europeo all'Economia ed ex premier Paolo Gentiloni, ricordando l'agente della scorta morto oggi a Roma. - (PRIMAPRESS)