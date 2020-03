Restrizioni coronavirus: forse in arrivo una stretta allo jogging. Spatafora (Sport): "Divieto alle attività all'aperto"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’evoluzione dell’epidemia da coronavirus in Cina mostra i segnali dell’efficacia rigorosa del contenimento del virus attraverso misure fortemente restrittive. In Cina per la prima giornata non ci sono stati decessi e questo è la conferma che solo vietando qualsiasi forma di contatto si può entrare nella fase discendente della pandemia.

Una condizione che deve far riflette anche in Italia dove è ancora troppo alto il numero delle persone che non osserva con rigore la raccomandazione di restare a casa ed uscire solo per casi strettamente necessari indicati nel decreto emanato l’11 marzo dal Presidente del Consiglio. La nuova stretta del Ministero dell’Interno alla lotta del Covi-19 dà un ulteriore giro di vite ma non è escluso che in queste ore possa arrivare nuove limitazioni. Il Ministro delle Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora ha detto che bisognerà “prendere in considerazione la possibilità di un divieto completo anche all’attività all’aperto. Quando abbiamo lasciato questa opportunità, lo abbiamo fatto perché la comunità medico scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di correre anche per altre patologie sanitarie. Ma l’appello generale era quello di restare a casa: se non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto”. A Milano un controllo con le celle telefoniche aveva evidenziato la forte migrazione di persone dalle loro residenza fino a sforare il 40% di movimento per oltre 300 metri dalla abitazione. Un condizione che vanifica il contenimento del virus in un momento dove è scattata anche l’emergenza della disponibilità di posti per la terapia intensiva. Ora si pensa già a prorogare la scadenza delle restizioni del decreto fissate per il 5 aprile. Un'ipotesi già avanzata anche dal premier Giuseppe Conte.

Il nuovo modulo di Autocertificazione (scaricabile sul sito del Ministero dell'Interno), va stampato e compilato in ogni sua parte. Se non si ha la possibilità di stamparlo si può ricopiarlo a mano e poi portare con sé il foglio. Nel caso in cui non si potesse trascriverlo, si uscisse e si venisse fermati dalle forze dell'ordine, si potrà fare una dichiarazione verbale, che sarà trascritta e sulla quale potranno essere fatti controlli ricordando che in caso di violazione ci si ritroverà a fare i conti con una fedina penale intaccata.