Regione Lombardia: a Pasqua maxi-controlli della Polizia Locale per chi viola le restrizioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - La curva piatta dei contagi registrata da 4 giorni in Lombardia, appare come una sorta di limbo. Una sospensione che si spera si trasformi nei prossimi giorni in una curva discendente. Questo in sintesi il messaggio del governatore Attilio Fontana. Il governatore lombardo ha ricordato che 'bisogna andare avanti' e che non bisogna abbassare la guardia, motivo per cui "la Giunta ha predisposto un finanziamento ai Comuni di circa mezzo milione per sostenere il lavoro delle Polizie locali per intensificare le attività di controllo".

Il rischio più grande potrebbe esserci a Pasqua quando si tenterà di trascorrere qualche giorno di vacanza fuori dalla propria abitazione di residenza. Invece, ribadisce Fontana: "Bisogna essere particolarmente rigorosi" nei controlli sul rispetto delle ordinanze.

La Regione ha stanziato circa 500 mila euro per potenziare il lavoro delle polizie locali. "Il controllo avverrà" dappertutto ma "in particolare nelle vie dove passano grandi flussi, come le autostrade". A Pasqua "la nostra gente è abituata a girare ma quest'anno non si può fare. Bisogna essere severi". - (PRIMAPRESS)