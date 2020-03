Record di violazioni del divieto di circolazione: 9.407 in una sola giornata. Sospese anche 21 licenze commerciali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 200.842 i controlli delle forze di polizia che hanno portato a denunciare 9.407 persone che hanno violato le disposizioni di limitazione della circolazione per il contenimento del coronavirus. I dati diffusi dal Viminale hanno anche registrato le denunce di 205 esercizi commerciali e sospese 21 attività. E' il più alto numero di denunciati in un giorno da inizio controlli. In totale, le persone controllate sono state 1.427.011 dall' 11 al 19 marzo 2020 e 61.425 le denunce; 743.532 gli esercizi commerciali controllati; 1.873 i titolari denunciati. - (PRIMAPRESS)