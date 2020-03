Puglia: il governatore Michele Emiliano lancia l'allarme di rientri dal Nord. In due giorni 3000 segnalazioni di autoquarantena

(PRIMAPRESS) - BARI - Il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha lanciato un allarme per il numero considerevole di persone che si sono autodenunciate dal 12 marzo scorso sul sito della Regione perché provenienti da quelle che erano state le prime “zone rosse” di Lombardia e Veneto.

“Sono circa 3000 persone che si sono autosegnalate sul sito della Regione e si sono poste in auto quarantena - dice Emiliano - E’ doveroso che anche i familiari si mettano in autoquarantena”.

Dal 29 febbraio a oggi sono 16545 i pugliesi che si sono autosegnalati come tornati a casa dalle regioni del Nord interessate all'epidemia. “Un sovraccarico di questo genere del sistema sanitario pugliese sarà difficilissimo da gestire” ha avvertito Emiliano. - (PRIMAPRESS)