Protezione Civile: sono 98.273 i casi positivi con una differenza di soli 3011 rispetto ad ieri. Borrelli: "Ma è ora il momento di non abbassare la guardia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 10 aprile. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento registra 98.273 persone positive al virus con una differenza di soli 3011 casi in più rispetto a ieri. In Italia sono stati 147.577 i casi totali. Le persone guarite sono 30.445 mentre i deceduti sono 18.849. Ancora dati in discesa, dunque ma dalla Protezione Civile continuano a raccomandare di mantenere ancora alta la guardia per non vanificare i risultati che si stanno raggiungendo.

Nel dettaglio sul territorio: i casi attualmente positivi sono 29.530 in Lombardia, 13.350 in Emilia-Romagna, 11.576 in Piemonte, 10.647 in Veneto, 5.822 in Toscana, 3.301 in Liguria, 3.316 nelle Marche, 3.633 nel Lazio, 2.963 in Campania, 1.994 nella Provincia autonoma di Trento, 2.336 in Puglia, 1.398 in Friuli Venezia Giulia, 1.967 in Sicilia, 1.635 in Abruzzo, 1.317 nella Provincia autonoma di Bolzano, 752 in Umbria, 876 in Sardegna, 786 in Calabria, 602 in Valle d’Aosta, 279 in Basilicata e 193 in Molise. - (PRIMAPRESS)