Protezione Civile: sono 94.067 i positivi al virus ma la curva in discesa riguarda anche le mortalità. Nelle ultime 24 ore 604 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Protezione Civile aggiornamento del 7 aprile. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento registra 94.067 persone positive al virus. In Italia finora i casi sono stati 135.586. Sono 24.392 le persone guarite mentre i deceduti sono 17.127 con una differenza di 604 rispetto al dato di ieri caratterizzato dalla maggiore mortalità riscontrata nella provincia di Milano.

Il dettaglio delle regioni vede ancora guidare la triste classifica la Lombardia con 28.343 ma con il dato in discesa rispetto ad ieri (28.469), 13.048 in Emilia-Romagna, 10.704 in Piemonte, 9.965 in Veneto, 5.427 in Toscana, 3.738 nelle Marche, 3.212 in Liguria, 3.365 nel Lazio, 2.765 in Campania, 1.890 nella Provincia autonoma di Trento, 2.137 in Puglia, 1.379 in Friuli Venezia Giulia, 1.859 in Sicilia, 1.491 in Abruzzo, 1.301 nella Provincia autonoma di Bolzano, 846 in Umbria, 821 in Sardegna, 733 in Calabria, 593 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 185 in Molise. - (PRIMAPRESS)