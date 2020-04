Protezione Civile: sono 93.187 i positivi al virus con una curva stazionaria. A Milano resta ancora alto il dato dei decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 6 aprile. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento registra 93.187 persone positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 132.547 i casi totali. Sono 22.837 sono le persone guarite con un numero ancora rilevante di deceduti (16.523) ma che si sta progressivamente riducendo. Resta sempre alto ma anch’esso in riduzione, il dato dei decessi per Milano.

Nel dettaglio sul territorio i casi attualmente positivi sono 28.469 in Lombardia, 13.051 in Emilia-Romagna, 10.545 in Piemonte, 9.722 in Veneto, 5.301 in Toscana, 3.706 nelle Marche, 3.300 nel Lazio, 3.117 in Liguria, 2.698 in Campania, 2.115 in Puglia, 1.815 in Sicilia, 1.838 nella Provincia autonoma di Trento, 1.396 in Friuli Venezia Giulia, 1.425 in Abruzzo, 1.260 nella Provincia autonoma di Bolzano, 872 in Umbria, 819 in Sardegna, 722 in Calabria, 567 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 187 in Molise. - (PRIMAPRESS)