Protezione Civile: sono 168.941 i casi postivi con un incremento di 3.786. Brusaferro (ISS): "Siamo in un trend discendente"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Protezione civile aggiornamento del 16 aprile. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento registra 106.607 persone positive al virus, nelle ultime 24 ore sono stati 3.786 i casi riportati. Ad oggi, in Italia complessivamente sono stati 168.941 i casi totali. I deceduti sono 22.170 con 525 decessi nelle 24 ore. Secondo il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, siamo in un trend discendente. Resta controcorrente l’incremento del Piemonte.

Il dettaglio sul territorio vede 33.090 positivi in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise. - (PRIMAPRESS)