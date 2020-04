Protezione Civile: sono 104.291 i casi positivi in netta riduzione rispetto alla giornata di ieri. Tra i sanitari 115 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 14 aprile. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento vede 104.291 persone positive al virus. In Italia sinora sono stati 162.488 i casi totali. Complessivamente si vede una netta riduzione della curva anche se il numero di decessi resta ancora significativamente alto per i focolai sviluppatisi nelle case di cura per anziani e dove sono in corso le indagini della magistratura. Le persone guarite risultano essere 37.130 mentre sono 21.067 i decessi avuti dall’inizio del monitoraggio. Intanto si registra oltre 115 morti tra i sanitari.

Il dettaglio delle regioni vede ancora un numero alto in Lombardia con 32.363 positivi, 13.778 in Emilia-Romagna, 13.055 in Piemonte, 10.736 in Veneto, 6.352 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.095 nelle Marche, 4.022 nel Lazio, 3.094 in Campania, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.552 in Puglia, 899 in Friuli Venezia Giulia, 2.071 in Sicilia, 1.800 in Abruzzo, 1.564 nella Provincia autonoma di Bolzano, 622 in Umbria, 900 in Sardegna, 816 in Calabria, 559 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 200 in Molise. - (PRIMAPRESS)