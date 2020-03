Protezione Civile: salgono a 75.528 le persone positive. Cinquemila in più di ieri. Aumento in Puglia (1.109)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 30 marzo. Sono 75.528 le persone positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 101.739 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono così ripartiti nelle regioni: 25.006 in Lombardia, 10.766 in Emilia-Romagna, 7.564 in Veneto, 7.655 in Piemonte, 3.251 nelle Marche, 4.050 in Toscana, 2.383 in Liguria, 2.497 nel Lazio, 1.739 in Campania, 1.357 nella Provincia autonoma di Trento, 1.585 in Puglia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.098 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.408 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 834 in Umbria, 518 in Valle d’Aosta, 622 in Sardegna, 602 in Calabria, 208 in Basilicata e 107 in Molise.

Secondo i dati diffusi sono 14.620 le persone guarite mentre i decessi hanno raggiunto la cifra di 11.597. Cioè che preoccupa maggiormente è ancora il grande numero di persone che viola le restrizioni per il contenimento del virus con l’obbligo di rimanere in casa. Uno su tutti il dato delle 50 persone positive che sono state denunciate per colposa diffusione di epidemia. Un fatto gravissimo che priverà loro la possibilità di accedere a qualsiasi servizio pubblico. - (PRIMAPRESS)