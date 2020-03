Protezione Civile: salgono a 12.839 i casi positivi al coronavirus. circa 2mila in più di ieri e i morti sono 1,016

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Coronavirus Protezione Civile del 12 marzo. Il dato registrato oggi dall’Unità di crisi sanitaria è di 12.839 persone persone positive al virus. Ad oggi, l’Italia ha contato 15.113 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Sono 1.258 le persone guarite. I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Un annotazione doverosa questa visto quello che sta accadendo in altri paesi come la Germania dove i decessi delle scorse settimane solo dopo autopsia hanno rivelato che si era trattato di aggravante per Covid-19.