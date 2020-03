Protezione Civile: la mappa del contagio ha raggiunto i 46.638 positivi ma a preoccupare è la forbice stretta tra guariti (7.020) e deceduti (5.476)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 22 marzo. La cifra totale registrata oggi dal monitoraggio della Protezione Civile ha raggiunto 46.638 persone positive su di un totale di casi di 59.138 con una quota di 7.020 pazienti guariti. I deceduti sono 5.476 che riduce drammaticamente la forbice con i guariti.Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 17.885 in Lombardia, 6.390 in Emilia-Romagna, 4.644 in Veneto, 4.127 in Piemonte, 2.231 nelle Marche, 2.144 in Toscana, 1.351 in Liguria, 1.272 nel Lazio, 866 in Campania, 738 in Friuli Venezia Giulia, 885 nella Provincia autonoma di Trento, 648 nella Provincia autonoma di Bolzano, 748 in Puglia, 596 in Sicilia, 539 in Abruzzo, 500 in Umbria, 354 in Valle d’Aosta, 327 in Sardegna, 260 in Calabria, 81 in Basilicata e 52 in Molise. Utilizzando il seguente link è possibile vedere la mappa della situazione in Italia per singole regioni: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5351_29_file.pdf - (PRIMAPRESS)