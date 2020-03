Protezione Civile: l'aggiornamento della mappa dei contagi vede 63.927 casi di cui 7.432 i guariti e 6.077 deceduti. L'Emilia Romagna ha superato il Piemonte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 23 marzo. Il monitoraggio dei soggetti positivi al coronavirus al momento vede una quota di 50.418 persone. Ad oggi, in Italia i cittadini affetti dal virus hanno raggiunto le 63.927 unità totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 18.910 in Lombardia, 7.220 in Emilia-Romagna, 4.986 in Veneto, 4.529 in Piemonte, 2.358 nelle Marche, 2.301 in Toscana, 1.553 in Liguria, 1.414 nel Lazio, 929 in Campania, 771 in Friuli Venezia Giulia, 914 nella Provincia autonoma di Trento, 688 nella Provincia autonoma di Bolzano, 862 in Puglia, 681 in Sicilia, 605 in Abruzzo, 556 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 343 in Sardegna, 280 in Calabria, 89 in Basilicata e 50 in Molise.

Sono 7.432 le persone guarite. I deceduti sono 6.077, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. - (PRIMAPRESS)