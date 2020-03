Protezione Civile: con circa 3mila in più il conteggio dei positivi sale a 23.073. Esiguo il gap tra guariti (2.749) e morti (2.158)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 16 marzo. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento ha registrato 23.073 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 27.980 i casi totali.

La ripartizione per regioni e la seguente: 10.861 in Lombardia, 3.088 in Emilia-Romagna, 2.274 in Veneto, 1.185 nelle Marche, 1.405 in Piemonte, 841 in Toscana, 575 in Liguria, 472 nel Lazio, 363 in Campania, 346 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento*, 235 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia*, 203 in Sicilia, 159 in Umbria, 165 in Abruzzo, 87 in Calabria, 105 in Sardegna, 103 in Valle d’Aosta, 15 in Molise e 12 in Basilicata.

Il dato sconfortante è il margine troppo sottile esistente tra persone guarite (2.749) e deceduti (2.158). Mostrando quanto sia ancora troppo dura la battaglia prima di arrivare ad una curva discendente dell’epidemia. - (PRIMAPRESS)