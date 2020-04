Protezione Civile: 91.246 le persone positive al virus con una curva che tende a migliorare anche nei decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Protezione Civile aggiornamento del 5 aprile. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento ha registrato 91.246 persone positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 128.948 i casi totali.

Sono 21.815 le persone guarite mentre i deceduti sono 15.887 con 525 nelle ultime 24 ore facendo registrare nel pur triste bilancio un maggiore contenimento delle morti.Nel dettaglio della diffusione sul territorio: i casi attualmente positivi sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d’Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise. - (PRIMAPRESS)