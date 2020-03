Protezione Civile: 17.750 positivi ai test con 1.441 deceduti. Scoppia la polemica delle mascherine fasulle

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Protezione Civile del 14 marzo. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, al momento conta 17.750 persone positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 21.157 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 9.059 in Lombardia, 2.349 in Emilia-Romagna, 1.775 in Veneto, 863 nelle Marche, 814 in Piemonte, 614 in Toscana, 384 in Liguria, 320 nel Lazio, 243 in Campania, 271 in Friuli Venezia Giulia, 199 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 170 nella Provincia autonoma di Bolzano, 156 in Puglia, 106 in Abruzzo, 103 in Umbria, 47 in Sardegna, 59 in Calabria, 41 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata.

Sono 1.966 le persone guarite. I deceduti sono 1.441, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Intanto a preoccupare è l’emergenza di posti letti in Lombardia e Veneto e la mancanza di strumenti di protezione a cominciare dalle mascherine. Proprio queste hanno fatto scattare una polemica tra la Protezione Civile e la Regione Lombardia che si è vista recapitare 250 mila mascherine non idonee all’uso sanitario.

"Oggi le mascherine che possono essere utilizzate dagli operatori sono del tipo FFP2, FFP3 o quelle cosiddette chirurgiche, invece ci hanno mandato queste cose qua: è un fazzoletto, un foglio di carta igienica". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza. ”A Roma ci hanno detto che è quello che hanno. Questo non è consentito né accettabile. C'è anche un problema di rispetto della sicurezza dei lavoratori. C'è un'emergenza mascherine che va risolta con i giusti presidi. La Lombardia -sottolinea- sta facendo uno sforzo pazzesco, almeno dateci gli strumenti per questa battaglia". Del resto proprio questa mattina era stato sottoscritto un protocollo per la sicurezza nelle aziende tra Governo e Sindacati. - (PRIMAPRESS)